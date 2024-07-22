أسعار تذاكر حفل علي الهلباوي بساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب والمبتهل علي الهلباوي، لاحياء حفل إنشاد ديني، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل ٢٦ يوليو، في قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، وسعر التذكرة ١٢٠ جنيها.

ومن المقرر أن يقدم "الهلباوي"، خلال الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالات ومنها : "قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتي.

معلومات عن علي الهلباوي

علي الهلباوي، المنشد والمرتل يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي المغني والشاعر.

قدم الهلباوى، أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.

شروط دخول الحفلات في الساقية:



_ دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

_ ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

_ الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

_ غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر