شكرا لقرائتكم خبر عن ماشية السنيورة ومتحسبوش يا بنات.. أغانٍ تقدمها فرقة المصريين في العلمين والان مع تفاصيل الخبر

مين فينا يتذكر أغانى ماشية السنيورة وماتحسبوش يا بنات ولما كان البحر أزرق، أغانى ذكرتنا بالزمن الجميل وما زالت خالدة في ذهن الجمهور وكانت ضمن أعمال فرقة المصريين التي تعد فرقة من أوائل الفرق المصرية التي كونها الموسيقار هاني شنودة وثلاثة من الموسيقيين في أواخر فترة السبعينيات، وحقّقت نجاحًا كبيرًا بموسيقاها الرائعة، وكلماتها البسيطة، وتميز أصوات مطربيها ومطرباتها، إلا أن الفرقة توقفت عن العمل عام 1988.

وتأسست فرقة المصريين على يد هاني شنودة، وتحسين يلمظ، وهاني الأزهري، وممدوح قاسم، وانضم لهم المطرب عمر فتحي، والمطربة إيمان يونس شقيقة الفنانة إسعاد يونس، ثم داليا، ومنى عزيز، وكتب كلمات الأغاني لهم كبار الشعراء من بينهم صلاح جاهين.

الموسيقار هانى شنودة يقدم حفل غنائى لفرقة المصريين يوم 27 يوليو الجارى والتي تضم مجموعة من الشباب حاليا خلال فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، ويشهد عدد من المفاجئات .

ويأتي مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.