شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق وإسلام شيندى يجتمعان فى أغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انتهى المطرب إيهاب توفيق ومطرب المهرجانات اسلام شيندي من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب في إحدى المناطق المطلة على نيل القاهرة، وهى من كلمات وألحان شيندى وتوزيع خليل وشيندى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على اليوتيوب، وتحمل عددا من المفاجآت.

وتعد المرة الأولى الذى يغنى فيها المطرب إيهاب توفيق مهرجانات، ومن المقرر أن تحقق الأغنية نجاحا كبيرا خلال طرحها على القنوات ومواقع السوشيال ميديا.



ايهاب توفيق وشيندى



ايهاب توفيق وشيندى



وتصدرت مؤخرا أغنية "القاضية" للفنان إسلام شندي من فيلم «ولاد رزق3» قوائم الاستمتاع كأكثر 50 أغنية استماعاً في مصر، والأغنية حققت نجاحاً ملحوظاً في عدة دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات وألمانيا.



وطرح مؤخرا إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.