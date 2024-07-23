شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى لـ"الخليج 365": ما اتخرجتش من معهد فنون مسرحية وعيد ميلادى مش بكرة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة القديرة مديحة حمدى عن وجود خطأ في تاريخ ميلادها المتداول في العديد من وسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت، وهو غدا الموافق 23 شهر يوليو.

وقالت مديحة حمدى، في تصريحات لـ الخليج 365، إن وسائل الإعلام تتداول تاريخ ميلادها غدا 23 يوليو، وأوضحت أن تاريخ ميلادها الحقيقى يوم 4 شهر يوليو.



وأضافت أيضا أن بعض وسائل الإعلام تشير إلى أنها خريجة معهد فنون مسرحية، وهذا ليس صحيحا، حيث تخرجت فى كلية تجارة قسم إدارة أعمال.



وظهرت مؤخرا الفنانة المعتزلة مديحة حمدى، خلال حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى في دورته الـ16 التي أقيمت أمس وقالت في لقائها في قناة الحياة مع الإعلامية أميرة العادلى إن اختيار اسم الزعيم عادل إمام على اسم هذه الدورة للمهرجان اختيار موفق لأنه أفنى عمره ليرفع اسم مصر في كل مكان.



وكانت الفنانة مديحة حمدى أوضحت أسباب ابتعادها عن الظهور فى أعمال الدراما والسينما، قائلة لـ"الخليج 365" إن السبب الأول جاء بعد وفاة زوجها وهو ما سبب لها صدمة كبيرة، خاصة أنه كان يتولى كل تفاصيل حياتها ويشعرها بحالة كبيرة من الأمان، وأيضًا عدم وجود العديد من الأدوار التي تناسبها، فمعظم الكتاب كما تقول يهتمون أكثر بأدوار الشباب ولا يقدمون أدوار جيدة للممثلين الأكبر عمرا، ثم فكرة ارتدائها الحجاب التي قيدتها بعض الشىء.



وبعد ارتداء الحجاب التقت مديحة حمدى الشيخ الشعراوى والشيخ محمد الغزالى، وكانت تفكر في اعتزال الفن في هذا التوقيت إذا أخبرها كثيرون أنه محرّم، ولكن الشيخ الشعراوى قال لها إن الفن مثل الكوب، لو امتلأ بالماء أو شيء حلال فهو حلال، وإذا امتلأ بالخمر مثلا يصبح حراما، ولهذا إذا ما تم توظيف الفن دون معصية ودون أن يحمل شيئا محرما يصبح حلالا، والعكس إذا كان به أي شيء محرم.