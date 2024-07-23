اعرف تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2، منذ ساعات، الكثير من التخطيط، حيث تواجه الملكة راينيرا (إيما دارسي) أزمة هوية بينما تستمر في البحث عن طريقها إلى الأمام بدون عمها / زوجها الأمير ديمون (مات سميث)، وخاصة بعد خسارةلأميرة رينيس (أيف بيست) وتنينها ميليس، فإن الأولوية بالنسبة لـ راينيرا هي العثور على راكب تنين جديد لإضافته إلى فريقها.

من بين التنانين التي لم تتم المطالبة بها هو التنين Seasmoke – تنين زوجها لينور فيلاريون (جون مكميلان)، بالإضافة إلى Silverwing وVermithor، من بين آخرين.

وتعتمد خطة راينيرا وابنها الأمير جيساريس فيلاريون (هارى كوليت) على البحث في شجرة عائلة تارجاريان للعثور على راكب تنين مناسب للمطالبة بالتنانين التي لم يطالب بها أحد، ولكن تحول الأمر في الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2 إلى كارثة.

حيث قرر الثنائى أن السير ستيفون داركلين (أنتوني فلاناجان) هو أفضل رهان لهم وهو يتولى المهمة الخطيرة بكل فخر، لكن اتضح أن ستيفون وسيسموك ليسا متطابقين، مما أدى إلى قتلته على يد التنين محترقا.

ولكن مع سير أحداث الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2، وجد Seasmoke في النهاية راكبه، وهو الابن غير الشرعي لكورليس فيلاريون (ستيفن توسان) أدام أوف هال (كلينتون ليبرتي).

وبالحديث عن كورليس، فقبل عرض الملكة راينيرا أن يكون مساعدها، وهو التحالف الذي يبدو أنه سيكون في صالح الفريق الأسود، خاصة إنه أول من حضر اجتماع مجلسها الصغير.

يعد وجود كورليس إلى جانبها بمثابة فوز لـ راينيرا، لكنها لا تزال تواجه تحديًا من مجلسها الصغير المزعج الذي يعتقد أنها لا تستطيع الفوز في هذه الحرب بدون زوجها الأمير دايمون، وحتى ابنها أعرب عن مثل هذا الشك لها.

كما قامت الملكة راينير بعد أن صفعت أحد أعضاء مجلسها الصغير الذي وبخها: "إنه خطأي، أعتقد أنك نسيت الخوف مني"، في خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2.

ومع ذلك، تعتقد ميساريا (سونويا ميزونو) أن راينيرا لديها الشجاعة للفوز بالحرب بدون ديمون، خاصة أنها لا تساعدها فقط في تنفيذ خطة ناجحة لكسب تعاطف شعب كينجزلاندينج، ولكنها أيضًا تمنح ملكتها التشجيع الذي تحتاجه عندما تكشف عن أصل ندوبها في خطاب مؤثر، حيث أخبرت الأولى الثانية عن معاناتها في صغرها بسبب والدها الذى اعتاد أن يغتصبها، ومع حملها منه قام بإعطائها هذه الندبة التي بسببها لا تستطيع الحمل.

بالإضافة إلى ذلك قاك الأمير دايمون والحاكم بدلا من أخوه الملك إيجون الثانى بـ طرد والدته من المجلس الصغير، بعد أن رأى أن دورها لا حاجة له، بالإضافة إلى طلبه من السير لاريس سترونج البحث عن جده أوتوهايتاور لكى يعود إلى منصبه كمساعد الملك من جديد.

في هذه الأثناء، يواجه الأمير دايمون أزمة هوية خاصة به بينما يواصل الخوض في أسوأ رحلاته بسبب الهلاوس التي يواجهها في قلعة هارينهال، التي كان آخرها لقاء عاطفي مع شقيقه الملك الراحل فيسيريس (بادي كونسيدين)، كما أصبح مصابًا بجنون العظمة.

وانتهت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon 2 مع سيطرة أدم على تنين seasmoke وتحرك الملكة راينيرا لـ معرفة راكب التنين الجديد الذى تمكن من الاستحواذ عليه.