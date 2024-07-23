شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى وأشرف زكى وتايسون ونجوم الفن فى عزاء تامر ضيائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، العزاء في الفنان الراحل تامر ضيائى، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرصت على مواساة أهل الراحل.

وحرص عدد من الفنانين على حضور العزاء ومواساة أهل الفنان الراحل تامر ضيائي منهم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس إدارة املهن التمثيلية، الفنان محمد ممدوح تايسون، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنان محمد فهيم، الفنان محمد رضوان.

وحرص عدد من الفنانين وأصدقاء الفنان الراحل تامر ضيائي على تنفيذ وصيته، وذلك بالمشاركة في تشييع جثمانه بعد عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة، حيث حضر الجنازة كل من: أشرف زكي، كريم أبو زيد، لقاء سويدان، محمد على رزق، حمزة العيلى، فكرى صادق وابنه مراد فكري، أحمد التهامى، المخرج جمال عبد الناصر، كريم الحسيني، كريم أبو زيد، المؤلف أيمن سلامة، محمد مرزبان، أحمد صفوت، المخرج تامر كرم، حسني شتا، المخرج خالد جلال، نهى لطفي، ضياء عبد الخالق، هشام إسماعيل، حسام داغر، منير مكرم، شريف إدريس، حسني شتا.

وقال صديق مقرب للراحل تامر ضيائي بعد انتهاء صلاة الجنازة: "إن تامر ضيائي كان يريد أن تتم الصلاة عليه مرة واحدة ولكن من حب ربنا فيه وكثرة الجنازات صلينا عليه 3 مرات، لأننا كل ما كانت جنازة تخلص تدخل علينا جنازة تانى فنصلي عليه تانى، وعشان كده صلينا عليه 3 مرات".

وكتب الفنان تامر ضيائي في وصيته التي أعلنها على حسابه بموقع فيس بوك في شهر مايو الماضي،:" صلاة الجنازة أهم من العزاء، وهي اللى كل ما العدد زاد كل ما ثوابى ما كان أكتر، فأرجوكم تصلوا عليا"، وهو ما نفذه زملائه وأصدقائه اليوم بحضورهم صلاة الجنازة.

وكان الفنان تامر ضيائى قد قرر كتابة وصيته فى شهر مايو الماضي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": وذلك بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة وتلقيه العلاج داخل أحد المستشفيات قائلاً: "بوست وصية ده هيفضل باين علي صفحتي لحد ما أموت".



اشرف زكي



المخرج خالد جلال



ايهاب فهمي



عزاء تامر ضيائي



عزوز عادل



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



محمد رضوان



محمد فهيم وعمرو عبد العزيز



محمد ممدوح تايسون يقدم واجب العزاء