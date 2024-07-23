رامي صبري يطرح “على بالي”.. ثاني أغنيات ألبومه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري رامي صبري أغنية جديدة بعنوان “على بالي”، وهي الأغنية الثانية من ألبومه لصيف 2024 والذي يحمل اسم “أنا جامد كده كده”.

أغنية “على بالي” هي أغنية رومانسية بإيقاع متوسط ومن اللون الغنائي الذي يحبه الجمهور من رامي صبري، من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد علي، وتوزيع رامي ياسا.

وكان رامي صبري قد طرح منذ أيام أغنية عنوان الألبوم “أنا جامد كده كده” وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي.

وحققت أغنية “أنا جامد كده كده” أكثر من 500 ألف مشاهدة خلال 5 أيام فقط.