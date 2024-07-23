مصر.. مشاركة 11 فنانة في موسم دراما رمضان 2025.. أبرزهن يسرا ومنى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت ملامح موسم دراما رمضان 2025، تتضح إلى حدّ ما، مع انطلاق مرحلة التعاقدات والتحضيرات، تمهيداً لبدء التصوير قريباً، إذ يشهد الموسم المقبل تصدر 11 فنانة للبطولة المطلقة، مع احتمالية زيادة هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

وتضم قائمة الفنانات اللواتي تعاقدن على مسلسلات جديدة، كلّ من يسرا، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، ودينا الشربيني، ومي عمر، وأمينة خليل، وهنا الزاهد، ودنيا وإيمي سمير غانم، وريهام عبد الغفور وريهام حجاج.

كما تُجرى مفاوضات مع فنانات آخريات، منهن هند صبري، الغائبة عن المنافسة في دراما رمضان، قرابة الـ3 أعوام، منذ مسلسل “هجمة مرتدة” الذي عُرض عام 2021، وكذلك روبي، الذي توقف مسلسلها “شغل فنادق” الموسم الماضي.

ودخلت أيضاً نيللي كريم، في مناقشات مع إحدى شركات الإنتاج، لتقديم مسلسل جديد مكون من 15 حلقة فقط، وكذلك الفنانة غادة عبد الرازق التي تلقت أكثر من سيناريو الفترة الأخيرة، ولازالت تنتقي الأفضل بالنسبة لها.

عودة

وتعود يسرا، إلى دراما رمضان بعدما سجلت غياباً العام الماضي، إذ تعاقدت على بطولة مسلسل جديد، لكنها تتكتم على تفاصيله في الوقت الراهن، وهو مكون من 15 حلقة، وأحداثه بعيدة تماماً عن الكوميديا، التي طالما قدمتها في أعمالها الأخيرة.

وتقدم يسرا، من خلال مسلسلها الجديد، موضوعاً اجتماعياً جاداً، فيما تستعد الشركة المنتجة للتعاقد مع مخرج وبعدها تسكين الأدوار، تمهيداً لانطلاق التصوير.

كما تعود ياسمين عبد العزيز، إلى المنافسة بعد تعاقدها رسمياً على مسلسل جديد، تُجدد من خلاله التعاون مع شركة “سينرجي”، والمؤلف عمرو محمود ياسين، بعدما سبق وتعاونت معه في مسلسلي “ونحب تاني ليه؟” و”اللي مالوش كبير”.

ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج الذي سيتولى تنفيذ المشروع، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة وأن المسلسل مكون من 30 حلقة.

وبعد نجاحهما في مسلسل “تحت الوصاية” الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي، تُجدد الفنانة منى زكي، تعاونها مع المخرج محمد شاكر خضير في مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي حتى الآن، ومن المفترض انطلاق التصوير نهاية العام الجاري.

دينا الشربيني وأمينة خليل

وللعام الثالث على التوالي، تطل دينا الشربيني على جمهورها بجزء جديد من مسلسل “كامل العدد” الذي حقق نجاحاً جماهيرياً بجزأيه الأول والثاني، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل، كلّ من شريف سلامة، وإسعاد يونس، وميمي جمال، وأحمد كمال وجيهان الشماشرجي، والعمل تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مخرج المسلسل، قال لـ”الشرق”، إن العمل لازال في مرحلة الكتابة حالياً، وسيُعرض على مدار 15 حلقة، متابعاً “سوف نستكمل رحلتنا، مع ظهور شخصيات جديدة لأول مرة، إذ نسعى لتقديم جزء جديد أقوى للحفاظ على النجاح، ولن نتنازل عن ذلك”.

أما أمينة خليل، التي غابت عن المشاركة في رمضان الماضي، تخوض المنافسة في موسم 2025، من خلال مسلسل “لام شمسية” تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ومن المقرر انطلاق التصوير في أغسطس المقبل.

هذا المسلسل، كان من المفترض أن تقدمه منى زكي، قبل أن يتم تأجيله، ومن ثم اعتذرت عنه لاحقاً، لينتقل بعدها إلى أمينة خليل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

استمرارية

وتواصل مي عمر، تقديم البطولة المطلقة في دراما رمضان، بعد تجربتها الأولى في “نعمة الأفوكاتو”، حيث تتعاون مع زوجها المخرج محمد سامي، في رمضان 2025، من خلال مسلسل بعنوان “إش إش”، وتجسد فيه دور راقصة.

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد، كل من ماجد المصري وهالة صدقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، على مدار 30 حلقة.

كما بدأت ريهام حجاج، التحضير لمسلسل جديد، لعرضه في رمضان المقبل، لكنها لم تكشف تفاصيله بعد، وإن كانت ستُجدد التعاون مع المؤلف أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز من عدمه.

السيناريست أيمن سلامة، لم يحسم أنباء تعاونه مع ريهام حجاج، خلال حديثه لـ”الشرق”، إذ أشار فقط إلى أنه في إجازة حالياً، وبعد العودة سيُحدد موقفه، واصفاً إياها بقوله: “فنانة متميزة، وبيننا كيمياء فنية، ويسعدني العمل معها دوماً”.

دنيا وإيمي سمير غانم

ومن أهم مفاجآت مسلسلات رمضان المقبل، هو تعاون دنيا وإيمي سمير غانم في مسلسل جديد، بعد تجربتهما في مسلسل “نيللي وشريهان” الذي عرض في شهر رمضان لعام 2016.

وسيتولى المنتج أحمد السبكي، إنتاج هذا المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال الأسابيع المقبلة.

كما ستعود الفنانة ريهام عبد الغفور، بعدما تغيبت العام الماضي، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان “إجازة وضع”، التي كانت مرشحة لتقديمه في شهر رمضان المنصرف، قبل أن يتم تأجيله، وسيشاركها البطولة الفنان محمد شاهين، وإخراج محمود عبد التواب.

وتعاقدت الفنانة هنا الزاهد، على بطولة مسلسل جديد، مكون من 30 حلقة، بعنوان “الزواج سم قاتل”، ويُسجل هذا العمل، البطولة المطلقة الأولى في موسم دراما رمضان.

وتتعاون هنا، في المسلسل مع المخرجة ياسمين أحمد كامل، التي حققت نجاحاً كبيراً في رمضان الماضي من خلال مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” بطولة سلمى أبو ضيف.

وتقدم هنا الزاهد، من خلال المسلسل، قضية اجتماعية مهمة، في إطار اجتماعي تشويقي، إذ بدأت التحضيرات مؤخراً تمهيداً لانطلاق التصوير قريباً.

ومن جانبها، رأت الناقدة ماجدة موريس، أن “عدد تواجد الفنانات ليس مهماً، بقدر تقديم قضايا حقيقية، مثل مسلسلي (تحت الوصاية، وفاتن أمل حربي)، ففي هذه الحالة ستكون هناك حالة ثراء فني بالفعل”، وذلك حسب قولها لـ”الشرق”.

وشددت على أهمية جودة السيناريو، وأن يكون متماسكاً، ويُقدم بأفضل آلية، الأمر الذي سينعكس على نجاح العمل نفسه.