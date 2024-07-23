تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل مسرحية "نوستالجيا 90/80"

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان تامر عبد المنعم، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، الذي يذاع عبر شبكة قنوات الحياة، في حلقة فنية خاصة.

واستضاف عمرو الليثي، بجانب الفنان تامر عبدالمنعم، نجوم وأبطال مسرحية نستولجيا ٨٠ / ٩٠ وهم : "محمود عزازي، خالد محروس، أحمد حسنين، مصرية بكر، نجاة الامام، إسلام عباس، مريم زين، تسنيم درويش، دينا مجدي، أحمد شعراوي، المهندس محمد جابر مصمم الديكور، محمد ابو صالح مصمم الاستعراضات).

وقال تامر عبد المنعم، إن “فكرة المسرحية جاءت عندما كنت اقدم استعراض عن العندليب في نادي أسمه الخميس الأخير من كل شهر”، لافتا إلى أنه تحدث مع الفنان عزازي وكان قدم دورا في فيلم سمير وشهير وبهير عن عبد الحليم حافظ.

واضاف : "قلت له انضم معي في المسرحية وكان قلق من تكرار التجربة ، وقدمنا عرض باسم "قاضي البلاج" عن العندليب ونجح جدا ، ومن هنا وبصحبة عدد من الفنانيين الرائعين كانت الفكرة أن نستحضر ذكريات لنجوم قدموا اروع الأعمال لممدوح الليثي ووحيد حامد وعادل إمام وشريهان مع الفوازير وسهير البابلي وغيرهم من النجوم واطلقت عليها مسرحية “نوستالجيا 90-80.

وتابع : "لدينا فن عظيم جدًا، ولو عيشنا علي الماضي الخاص بنا فقط ممكن ان نعيش ليوم القيامة لقوة الفن المصري وعراقته فضلا عن المبدعين من الجيل الحالي.

واستكمل حديثه قائلا : "اخترت من الأعمال الدرامية الشهيرة ومنها ليالي الحلمية والمال والبنون وبوابة الحلواني او شمس الزناتي واستحضرنا الشخصيات لنجوم العمل وتم تقديمها بشكل نال اعجاب الجماهير.

وأضاف : " ان تلك الأعمال الفنية اثرت فيا وفي جيل كامل واستطعت ان اقدمها بشكل نال رضا الجماهير ، وهذه مسرحية استعراضية وبها خط درامي ، ولدينا امكانات فنية ومواهب إبداعية تدعمها وزارة الثقافة وكافة الهيئات، ونجوم الفن المصري له مكانة عظيمة في قلوبنا.

واشار تامر عبدالمنعم، ان له رؤية خاصة في تقديم المسرحية، واستطاعت أن تخرج افضل ما في النجوم الشابة وان يقدم ويخرج عمل فني مسرحي ينال رضا الجماهير وأشعر بالسعادة حينما ينتهي العرض واجد تصفيق الجمهور وتشجيعهم.