المرأة المصرية والفنون الأدائية محور ندوات مهرجان المسرح المصري بدورته الـ 17

ياسر رشاد - القاهرة - اختار مهرجان المسرح المصري، خلال دورته الـ 17 برئاسة الفنان محمد رياض عنوان " المرأة المصرية والفنون الأدائية "، ليكون محورا رئيسيا لندواته في دورة الفنان القديرة سميحة أيوب، وتقام جميع الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتبدأ الساعة الواحدة ظهرا، وتستمر حتي الخامسة من خلال جلستين الأولي لمناقشة المحور الرئيسي للندوات" المرأة المصرية وفنون الأداء "، والجلسة الثانية مخصصة لندوات المكرمين وتبدأ من الثالثة عصرا وحتي الساعة الخامسة .

تبدأ المحاور الفكرية من يوم الأربعاء 31 يوليو، وستكون البداية مع ندوة بعنوان " سيدة المسرح العربي " سميحة أيوب، التي تقام الدورة المقبلة باسمها،

مهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري، يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة، تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.