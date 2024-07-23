بالصور| أشرف زكي وإيهاب فهمي ومحمد فهيم في عزاء تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان أشرف زكي على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل تامر ضيائي، وذلك بالعزاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

ويواصل عدد كبير من نجوم الفن التوافد على العزاء، وبينهم: المخرج الكبير خالد جلال، الفنان إيهاب فهمي، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان محمد فهيم، الفنان محمد ممدوح، والفنان محمد رضوان.

كانت أسرة الفنان الراحل منعت التصوير في بداية العزاء، قبل أن تسمح للمصورين بالتقاط الصور بعد ذلك.

وشيع جثمان الراحل تامر ضيائي يوم الخميس الماضي من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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