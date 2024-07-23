أيمن بهجت قمر: "الشيبي أسوأ محترف في تاريخ الكرة المصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شن الشاعر والسيناريست، أيمن بهجت قمر، هجومًا حادًا على محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد التهور في التدخل على قدم لاعب فريق الأهلي حسين الشحات، وافتعال أزمة خلال أحداث المباراة.

وكتب "بهجت قمر"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشيبي أسوأ محترف في تاريخ الكرة المصرية".

وطرد حكم المباراة اللاعب محمد الشيبي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد.

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر تعاقد مؤخرًا على كتابة فيلم "ري ستارت" وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان تامر حسني، الفنان باسم سمرة، الفنانة هنا الزاهد، إخراج سارة وفيق والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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