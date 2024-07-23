بالصور| هشام إسماعيل وأمير صلاح الدين في عزاء تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور عزاء الفنان الراحل تامر ضيائي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في مسجد الشرطة بمنطقة التجمع الخامس.

وكان من بين الحضور: الفنان هشام إسماعيل، الفنان أمير صلاح الدين، الدكتور أشرف زكي، المخرج خالد جلال، الفنان محمد ممدوح، وعدد كبير من الفنانين.

وظهر نجوم الفن في حالة تأثر، كما حرصوا على الدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه.

وشيع جثمان الراحل تامر ضيائي يوم الخميس الماضي من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن: أشرف زكي، أحمد صفوت، منير مكرم، لقاء سويدان، وائل عبدالعزيز، حمزة العيلي، محمد علي رزق.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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