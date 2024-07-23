45 صورة لنجوم الفن في عزاء تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الاثنين، عزاء الفنان الراحل تامر ضيائي في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الحضور وتقديم واجب العزاء، وبينهم: المخرج الكبير خالد جلال، الفنان أشرف زكي، الفنان عمرو عبدالعزيز، الفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد ممدوح، الفنان محمد رضوان، الفنان محمد فهيم.

كانت أسرة الفنان الراحل منعت التصوير في بداية العزاء، قبل أن تسمح للمصورين بالتقاط الصور بعد ذلك.

وشيع جثمان الراحل تامر ضيائي يوم الخميس الماضي من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من نجوم الفن: أشرف زكي، أحمد صفوت، منير مكرم، لقاء سويدان، وائل عبدالعزيز، حمزة العيلي، محمد علي رزق.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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