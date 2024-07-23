زينة عن محمد رمضان بعد صورته مع نجلها: "أنت المعني الحقيقي لتعريف الرجل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة زينة رسالة للفنان محمد رمضان ونشرت صورة جمعته بنجلها، عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وحرصت على عدم إظهار ملامح الطفل.

وظهر رمضان بالصورة وهو يقوم برفع علامة "نمبر وان"، إلى جانب نجل الفنانة زينة الذي قام بنفس الحركة، وعلقت زينة: "كل الأطفال ومنهم أبنائي يعشقونك، وهذا دليل على لطفك الحقيقي، لأن حب الأطفال لا يكذب أبدًا، أنت تجسد المعنى الحقيقي للرجل وتعريفه، بارك الله في روحك ومنحك النجاح المستمر، احترامي لك ولعائلتك".

وشاركت الفنانة زينة مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فاق كل التوقعات.

ويتعاون الفنان محمد رمضان لأول مرة مع السيناريست والمخرج محمد دياب بفيلم "أسد" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن زينة عرض لها فيلم "الإسكندراني" مطلع العام الجاري، بطولة الفنان أحمد العوضي للمخرج خالد يوسف.

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