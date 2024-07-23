نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي: "ألف مبروك رايح جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عبر الفنان نبيل الحلفاوي، عن سعادته بتحقيق فريق الأهلي لكرة القدم الفوز على فريق بيراميدز في مباراة اليوم بهدف دون رد.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك رايح جاي، النسور تجاوزت بنجاح المنعطف الأهم، وفي الطريق إلى مباراة التصدر واعتلاء القمة".

وحقق فريق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بهدف دون رد أحرزه وسام أبو علي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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