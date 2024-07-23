منة فضالي في تركيا وياسمين عبدالعزيز بـ"الجيم"..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمي طلعت زكريا

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة تذكارية بإطلالة كاجوال حازت على إعجابهم.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية أمام البحر بإحدى المناطق الساحلية.

سلاف فواخرجي

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية مع كلبها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع زوجها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورا جديدة عبر حسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال لاقت إعجاب متابعيه.

محمد صبحي

يواصل الفنان الكبير محمد صبحي الترويج لمسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، ونشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وعلق: "فارس يكشف المستور كوميديا جديدة قريبًا".

منة فضالي

تستمتع الفنانة منة فضالي بعطلتها الصيفية في تركيا، ونشرت صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" لاقت إعجاب متابعيها وجمهورها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورا جديدة عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت وهي تستعرض إطلالتها.

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وعلقت: "كده تمام ولا أخس أكتر؟".