إليسا تحيي حفلًا غنائيًا بـ قبرص في هذا الموعد.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة إليسا، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

ونشرت إليسا، بوستر الحفل الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "سبتمبر في قبرص.. أتطلع إلى قضاء ليلة جميلة مع الجمهور في مدينة ليماسول يوم 28 سبتمبر المقبل".



وكانت المطربة إليسا أحيت الأسبوع الماضي، حفلها الغنائي ضمن مهرجان أعياد بيروت على مسرح واجهة بيروت البحرية بعد غياب دام لـ 4 سنوات.

يذكر أن، آخر أعمال إليسا، طرحها مؤخرا لألبومها الغنائي "أنا سكتين".

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