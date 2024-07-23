محمد نور يكشف عن الملصق الدعائي الخاص بألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان محمد نور الملصق التشويقي لأحدث ألبوماته "هو في كدة" والذي من المقرر طرحه خلال صيف ٢٠٢٤ لمحبيه وجمهوره علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

ويطرح نور خلال الأيام المُقبلة أول أغاني الألبوم من كلمات محمد سكني وألحان وتوزيع محمد قماح وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك ومكس وماستر خالد رؤوف وجيتار جالليلو.

ويضم الألبوم عددا من الأغاني التي تعاون فيها نور مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي .

يُذكر أن محمد علام يحضر لعدد من المشاريع الغنائية خلال صيف ٢٠٢٤ مع عدد من نجوم الغناء، منهم: "أمير الغناء العربي" هاني شاكر ومحمد نور والمطربة مروة نصر، والفنان كريم محسن، وفريق بلاك تيما وعدد من أشهر نجوم الغناء.