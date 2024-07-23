شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تطرح أحدث أغانيها "الكت كاتى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح النجمة اللبنانية نيكول سابا، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساء.

وأثارت النجمة اللبنانية نيكول سابا حالة من الجدل، بعد طرح بوستر أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "الكت كاتى"، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومجرد طرح النجمة نيكول سابا لبوستر أغنيتها "الكت كاتى" على موقع التدوينات "إكس" انهالت التعليقات على المنشور معبرين عن إعجابهم بالبوستر الخاص بالأغنية وبالشكل التي تظهر به نيكول، كما أثارت الأغنية الجدل بسبب اسمها حيث تساءل الكثير عن معنى الأغنية، لتقوم نيكول بالرد عليهم وتشويقهم بصور للنجم كريم عبد العزيز وإدوارد.

أغنية "الكت كاتى" غناء النجمة نيكول سابا، ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع اماديو.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول سابا في أغنية "خلصت خلاص" مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.