شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مطربين تغزلوا فى ثورة 23 يوليو بأغنياتهم.. العندليب وكوكب الشرق أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الثلاثاء، والتي قام بها الضباط الأحرار وقتها، وكانت سببا في تغيير مسار الحكم في مصر من الملكية للجمهورية، وحرص الفن على تخليد هذه الذكرى في السينما والدراما بالكثير من الأعمال، كما تغزل في الثورة أيضا عدد من نجوم الغناء بأغنيات بعثت الحماس بداخل المصريين.

كوكب الشرق أم كلثومغنت السيدة أم كلثوم كوكب الشرق العديد من الأغانى في عيد الثورة تمجيدا في ثورة 23 يوليو، لعل أبرز هذه الأغانى أغنية "على باب مصر" التي قدمتها عام 1964، وهى من كلمات كامل الشناوى وألحان محمد عبد الوهاب، كما قدمت أغانى أخرى هي: "يا جمال يا مثال الوطنية" و"حبيب الشعب" التى قدمتها بعد تنحى جمال عبد الناصر، وأغنية "بعد الصبر ما طال". محمد عبد الوهابالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب يعد من أبرز الفنانين الذين غنوا لجمال عبد الناصر حيث قدم أوبريت "ناصر كلنا بنحبك" بعد توليه منصب رئاسة الجمهورية، وقدم أيضاً أغنية بعنوان "أكبر حب" طالب من خلالها عبد الناصر بالتراجع عن قرار التنحى وأغنيات أخرى كثيرة، ولكن يظل أوبريت الجيل الصاعد الذى لحنه عبد الوهاب وتلحينه، من أشهر الأعمال الغنائية التى قدمها للرئيس الراحل. عبد الحليم حافظالعندليب عبد الحليم حافظ أكثر من غنى لثورة 23 يوليو، حيث كان يحرص أن يقدم أغنية جديدة في كل عيد للثورة حيث قدم 4 أغنيات هم، "احنا الشعب" والتي قام بغنائها للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والأغنية من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، أما الأغنية الثانية فهى "حكاية شعب" والتي غناها العندليب خلال الاحتفال بعيد الثورة وكتب كلماتها أحمد شفيق ولحنها كمال الطويل.

أما الأغنية الثالثة فكانت بعنوان "ثورتنا المصرية" وهى من الأغانى التي غناها العندليب في عيد الثورة والأغنية من كلمات مأمون الشناوى وألحان رؤوف ذهنى، أما الأغنية الرابعة فكانت بعنوان "بستان الاشتراكية"، وهى من كلمات صلاح جاهين وألحان محمد الموجى.

ليلى مرادوضعت الفنانة الراحلة ليلى مراد بصمتها الفنية في إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، حيث قامت بغناء "نشيد التحرير"، وأهم عباراته "على الإله القوى الاعتماد". عبد الغنى السيدأحيا عبد الغنى السيد ذكرى الثورة على طريقته الخاصة واختار أن يجسد فرحة الفلاح بحصوله على الأرض الزراعية وهى من نتائج الثورة فغنى "اديتنى الثورة 5 فدادين" فى أنشودة مبهجة معبرة عن الفرحة بنتائج الثورة الوطنية.