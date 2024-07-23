شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. اسمع الأغنية النادرة "إدتنى الثورة خمس فدادين" والان مع تفاصيل الخبر

يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ثورة 23 يوليو، وفي هذه المناسبة نستعرض معكم أغنية نادرة للمطرب عبد الغني السيد بعنوان "إدتني الثورة خمس فدادين"، وهي من كلمات عبد العزيز سلام وألحان أحمد عبد القادر.



وتقول كلمات الأغنية ادتنى الثورة خمس فدادين خمس فدادين خمس فدادين والله هنيالى فى أرضى يا عين أنا أرضى الغالية بقت ملكى بقى خيرها ليا ولولادى بقى خيرها ليا ولولادى من يومها خلاص ما بقتش أشكى من غاصب واحد فى بلادى من غاصب واحد فى بلادى واللى نصفنى ربنا يحميه ربنا يحميه ويخلى ولاده ويخليه ويخليــه والله هنيالى فى أرضى يا عين.

إدتنى الثورة خمس فدادين خمس فدادين خمس فدادين والله هنيالى فى أرضى يا عين.. الزرع بتسقيه ساقيتنا والخير يا ولاد عمر بيتنا والإصلاح طول رقبتنا خلانا نحس بكرمتنا ورفع راسنا فى كل الدنيا فى كل الدنيا واتمتعنا بالحرية بالحرية والله هنيالى فى أرضى يا عين والله هنيالى فى أرضى يا عين.. إدتنى الثورة خمس فدادين خمس فدادين خمس فدادين والله هنيالى فى أرضى يا عين والله هنيالى فى أرضى يا عين.

وفي سياق متصل تقدم وزارة الثقافة برنامج حافل يشمل أجندة فعاليات متنوعة منها على ما يلي:-

- الهيئة العامة لقصور الثقافة



تُقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أكثر من 60 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة والمحافظات احتفالًا بذكرى هذه المناسبة الوطنية المجيدة، وتقام في الفترة من 23 يوليو حتى نهاية الشهر، وتتمثل أهم الفعاليات في:-



• إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد



يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، عددًا مكثفًا من الفعاليات احتفالًا بذكرى الثورة، وفي القاهرة ينظم قصر ثقافة روض الفرج، الثلاثاء 23 يوليو، السابعة مساء، احتفالية تتضمن عرضًا فنيًا لفرقة روض الفرج للإنشاد، وورشة رسم وتلوين، وفي اليوم ذاته يقدم "قصر ثقافة تحيا مصر" بالأسمرات، في الثامنة مساء، احتفالية فنية، تتضمن عرضًا لفرقة كورال أطفال الأسمرات، وعرضًا لفرقة الموسيقى العربية بقصر الأسمرات.

وفي الجيزة، تقيم مكتبة البحر الأعظم، الثلاثاء 23 يوليو، في الثانية عشرة ظهرًا، ورشة حكي بعنوان "ثورة 23 يوليو وتغيير مجرى التاريخ"، تقدمها الباحثة عبير السيد، بجانب ورشة فنون تشكيلية عن الثورة.

وفي القليوبية، يعقد قصر ثقافة القناطر الخيرية، الثلاثاء 23 يوليو، الثانية عشرة ظهرًا، محاضرة عن "أهم إنجازات ثورة 23 يوليو"، يشارك بها الكاتب الصحفي محمد الحلواني، كما يشهد قصر ثقافة كفر شكر، في الثامنة مساء، احتفالية تتضمن محاضرة عن "ثورة يوليو" للشاعر والباحث طارق عمران، بجانب ورش وعروض فنية.

ويقيم فرع الفيوم، عددًا من الفعاليات لرواده احتفالًا بذكرى الثورة، حيث تشهد مكتبة الطفل والشباب، بطامية، في العاشرة صباح غدّ محاضرة بعنوان "أسباب ثورة 23 يوليو"، يشارك بها عبد الله حسين، أمين المكتبة، وفي اليوم ذاته تنظم مكتبة "جرفس"، في الحادية عشرة صباحًا، احتفالية تتضمن ورشة رسم وتلوين للأطفال، وعروض مواهب، كما تستقبل بني سويف فعاليات متنوعة بعدة مواقع ثقافية.