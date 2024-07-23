شكرا لقرائتكم خبر عن أرمي هامر يتناول شائعات أكل لحوم البشر في مقابلة جديدة مع بيرس مورجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول الفنان العالمى ارمى هامر الادعاءات بأنه آكل لحوم البشر في مقابلة جديدة مع المذيع بيرس مورجان، وذلك بعد أن تصدر هامر عناوين الأخبار في عام 2021 بعد رسائل يُزعم أنه أرسل فيها رغبات جنسية مفصلة بالإضافة إلى معلومات تأكد أن من أكلى لحوم البشر، كما اتُهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل عدة نساء، ونفى هذه الاتهامات.

في مقابلة لم تُبث بعد ضمن برنامج بيرس مورجان الغير خاضع للرقابة، سأل مورجان هامر عما إذا كان قد أكل لحمًا بشريًا من قبل، بينما يتم استجوابه أيضًا حول الرسائل التي ظهرت إلى النور في عام 2021، وفي فيديو تشويقي للمقابلة، سأل مورجان الممثل: "هل أنت من آكلى لحوم البشر؟" فيجيب هامر: "هل تعرف ما عليك فعله لتصبح آكل لحوم البشر؟"

ثم سأل مورجان هامر مباشرة عما إذا كان قد أكل لحمًا بشريًا من قبل، قال هامر رداً على ذلك: "لم يكن هذا سؤالاً اعتقدت أنه يجب علي الإجابة عليه".

تقول إحدى الرسائل التي يُزعم أن هامر أرسلها إلى صديقته السابقة: "أنت تعيشى فقط لتطيعى وتكونى عبدًا لي، أنا أملكك، حتى لو أردت أن أقطع أحد أصابع قدميك وأحتفظ به معي في جيبي حتى أحتفظ دائمًا بقطعة منك؟".

يقول هامر لمورجان، عن الرسالة: "كانت هذه علاقة مختلفة بينى وبينها، لكنني أعتقد أن الأمر مختلف عندما ينظر شخص ما إلى طفل ويقول: انظر إلى تلك الساقين السمينتين اللطيفتين، أريد فقط أن ألتهمك".