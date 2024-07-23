نجوم الفن في عزاء تامر ضيائي

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم عزاء الفنان الراحل تامر ضيائي، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، مساء إمس الإثنين، وذلك بعد وفاته بسبب مشاجرة مع أحد افراد أمن إحدى المستشفيات.

وحرص على حضور عزاء تامر ضيائي، عدد من نجوم الفن، منهم : “الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، محمد ممدوح، محمد رضوان، إيهاب فهمي، عمرو عبد العزيز، والمخرج خالد جلال”.

وفاة تامر ضيائي

وكان رحل عن عالمنا الفنان تامر ضيائي، الأربعاء الماضي، وأعلن خبر وفاته الفنان محمد علي رزق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب تامر ضيائي، عبر صفحته قائلا : "لا حول ولا قوة إلا بالله، صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة، ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

جنازة تامر ضيائي

وشيع جثمان الراحل تامر ضيائي، إلى مثواه الأخير بعد تأدية صلاة الجنازة عليه، يوم الخميس الماضي، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمنطقة البساتين.

وانهارت زوجة الراحل من البكاء، خلال الجنازة، وحرص عدد من نجوم الفن على توديع تامر ضيائي إلى مثواه الأخير، ومنهم : "امحمد علي رزق، شريف إدريس، حمزة العيلي.