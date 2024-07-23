شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: ماستر كلاس للمسرحى العظيم محمد صبحى مفاجأة المهرجان هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف الفنان محمد رياض خلال ندوة المهرجان القومي للمسرح بتليفزيون الخليج 365 عن مفاجأة الدورة 17 من المهرجان حيث قال: مفاجأة هذه الدورة هي وجود ماستر كلاس للمسرحي العظيم محمد صبحي، كما أكد رياض أن التغيير الوزاري الأخير لم يؤثر إطلاقًا علي المهرجان بالعكس، وزير الثقافة الجديد الدكتور أحمد فؤاد هنو أكمل تعاون الوزارة معنا فالمهرجان ثابت ويعمل بنظام واحد.



محمد رياض



ندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري في الخليج 365

وعن وجود مهرجان مسرحي في نفس التوقيت تحت مظلة مهرجان العلمين قال محمد رياض: طبيعية المهرجانين مختلفة تمامًا، فالمهرجان القومي للمسرح له جمهوره الكبير الواسع ووجود أكثر من مهرجان في نفس الوقت أمر مهم خاصة وجوده في مدينة العلمين لأنها مدينة رائعة ويعتبر هذا نوع من أنواع التنشيط السياحي في مصر، وفكرة تغطية قناة الحياة لحفل الإفتتاح والختام هو كذلك أمر رائع وإضافة للمهرجان القومي.



مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري



وليد يوسف

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، الشاعر والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.