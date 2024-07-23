أحمد الرافعي: "مفيش دور مستحيل أقدمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد الرافعي ضيفًا على البرنامج الإذاعي "لمن يهمه الفن" الذي يُبث عبر راديو "نغم FM" تقديم أميرة نور.

وتحدث الرافعي عن مشاركته بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية متخطيًا حاجز الـ 200 مليون جنيه، وعن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وبسؤاله عن الدور الذي يرفض تقديمه قال: "مفيش دور مستحيل عليا إني أقدمه، إلا تقديم دور امرأة لغرض الإضحاك".

وكشف الفنان أحمد الرافعي مؤخرًا عن عدم متابعته الأجزاء السابقة لسلسلة "ولاد رزق"، إلا أنه بدأ في مشاهدتها فور تعاقده على المشاركة في الجزء الثالث وذلك عبر وجوده ضيفًا على برنامج "عيش صباحك" الذي يبث على إذاعة "نجوم إف إم".

ونجح الفنان أحمد الرافعي في لفت الأنظار لموهبته وحجز لنفسه مقعدًا ضمن أبرز مواهب جيله، وشارك خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة مشتركة بين عدد من النجوم الشباب منهم الفنانة ليلى أحمد زاهر، والفنانة سلمى أبو ضيف وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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