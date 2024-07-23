شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Successor يسيطر وTwisters ينافس فى شباك التذاكر الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيمن فيلم الدراما الكوميدي Successor، على شباك التذاكر الصيني في عطلة نهاية الأسبوع، وهو فيلم إنتاج صيني ويدور حول الهروب من الفقرة، بينما شهد التنافس مشاركة الفيلم الأمريكي Twisters الذي يقترب بقوة من تحقيق بعض الأرقام في الجانب الأخر من العالم.

وحقق فيلم Successor إيرادات 89.1 مليون دولار بين الجمعة والأحد داخل الصين، ليصل اجمالي إيرادات عرضه 219 مليون دولار، وفقًا لبيانات شركة Artisan Gateway الخاصة بإيرادات السينمات.

حقق فيلم الحركة والأكشن Twisters وهو إنتاج شركة وارنر بروس، افتتاحية ضخمة وصلت لـ80 مليون دولار وهي تكملة لإيرادات يوم السبت فقط التي وصلت بـ27 مليون دولار، وهي افتتاحية ضخمة للعمل الذي يعرض بجزء جديد بعد 28 عامًا من طرح الأول.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة Deadline، فإن الإيرادات الضخمة التي حققها فيلم Twisters والتي وصلت لـ80 مليون في الافتتاحية الأولى تنافس وبقوة الافتتاحية الضخمة لفيلم Oppenheimer التي وصلت لـ 82.4 مليون دولار أنداك.