شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تزين مهرجان الأوبرا الصيفي بحفل يوم 8 أغسطس بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة مروة ناجى حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية يوم 8 شهر أغسطس المقبل، حيث من المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة 8:30 مساءً، وتقدم مروة ناجى باقة مميزة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم وأغانى وردة وصباح وعدد من أغانيها الخاصة الرومانسية.



مروة ناجى

وطرحت مؤخرًا المطربة مروة ناجى على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التى افتتحت بها نشاطها الفنى فى موسم الشتاء، وتعود مروة من خلالها، إلى نوعية الأغانى الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت المطربة مروة ناجى عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى لجمهور.

يذكر أن مروة ناجى شارت الأسبوع قبل الماضي في الإحتفال باليوم الوطني لمصر وبالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وفرنسا وكذلك مرور 100 عام على ابداع احد الأيقونات المصرية وهي كوكب الشرق أم كلثوم، وقدمت مروة عدد من أغاني أم كثوم وشارك فى الحفل ريهام عبدالحكيم، والسوبرانو العالمية أميرة سليم.

وحضر الحفل المسئولين الحكوميين ونواب من البرلمان الفرنسي، وممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية ونظمته مؤسسة مرآة للثقافة والفنون.