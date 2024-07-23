شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة السلام بالتنانين في تريلر الحلقة 7 من House of the Dragon 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO تريلر تشويقى للحلقة السابعة من مسلسل House of the Dragon 2، والتي ستعرض ليلة الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة في تمام الساعة الرابعة صباحا، والتي احتوت على مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات التشويقية للحلقة المنتظرة.

وكشف الفيديو التشويقى للحلقة السابعة من مسلسل House of the Dragon 2 ، عن مجموعة من المواجهات المهمة، بين أبطال العمل المختلفين.

كما أشاد المؤلف جورج آر مارتن بكتاب الموسم الثانى من House Of The Dragon للطريقة التى غيروا بها قصته الأصلية، يعرض حاليا حلقات الموسم الثانى من العمل على شبكة HBO، المستوحاة من كتاب مارتن لعام 2018 Fire & Blood.

تبدأ أحداث الموسم الثانى من House Of The Dragon بعد تتويج الملك إيجون الثانى ووفاة ابن الملكة راينيرا، مع انقسام عائلة تارجاريان إلى قسمين، مع حكم "إيجون الثاني" من العرش الحديدى، تفكر "رينيرا" ومجلسها الأسود فى خطوتهم التالية، مع اقتراب الحرب الأهلية.