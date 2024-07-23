سارة أبي كنعان بفستان أبيض كالعروس وجمالها يحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان برفقة زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، على السجادة الحمراء في مهرجان "BIAF " في وسط بيروت.

وخطفت سارة الأنظار بإطلالتها التي بدت فيها كالعروس، إذ ارتدت فستاناً أبيض متطايراً، حمل توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي.

جاء فستان سارة بقصة ضيقة تعانق الجسد وقصيرة جداً، مع قصة صدر على شكل فراشة، وبكمين بصيحة الأوف شولدر، مع تفصيل حمالتين من الشيفون تلتفان حول رقبتها.

وتميز الفستان بوشاح من قماش الساتان الناعم، مقرون عند الخصر على شكل زمزمة، والذي تطاير مع خطواتها.

واختارت سارة أن ترفع شعرها بالكامل بتسريحة الكعكة لتبرز تصميم الفستان المميز، واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها بطريقة جميلة.

وأكملت سارة إطلالتها بمجوهرات ثمينة، إذ اختارت قرطين وسواراً وخواتم، جاءت مزينة بالحجر الأزرق.



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