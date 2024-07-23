بطولة خالد الصاوي وباسم سمرة.. نيرة عارف تبدأ تصوير "زمالك بولاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد الفنانة نيرة عارف لتصوير مشاهدها الأولى في مسلسل "زمالك بولاق" خلال الأسبوع المقبل، تأليف إسلام شتا وأحمد رجب وإخراج أسامة عمر، وبطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، عبير صبري، وانتصار.

وقالت نيرة في بيان صحفي إنها تدين بالفضل للمخرج أسامة عمر الذي سبق وشاركت معه العام الماضي في بطولة فيلم "سنة أولى خطف"، ورشحها في المسلسل الجديد لتجسيد شخصية مختلفة تماماً عما قدمته من قبل.

وتتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، إذ تلعب دور "عاملة" داخل فيلا الفنان خالد الصاوي والفنانة عبير صبري، مشيرة إلى أن الشخصية جديدة بالنسبة لها، بعد أن جاءت معظم أدوارها السابقة منحصرة في إطار الشخصية الثرية التي تتحدث بلغات عديدة أو الشريرة .

وأوضحت نيرة أنها سبق وشاركت في العديد من الأعمال الفنية مع الفنان الكبير خالد الصاوي، منها فيلم "200 جنيه" الذي جسدت خلاله شخصية زوجته، لتعود للوقوف أمامه من جديد ولكن هذه المرة بتجسيد شخصية خادمة تعمل بمنزله .

من أشهر أعمال نيرة: "العمدة هانم"، "خرم إبرة"، "حالة عشق"، "دلع بنات"، "أولاد الشوارع"، "سرايا عابدين"، "لمعي القط"، "حكايات بنات"، "راجل وست ستات"، وفي رمضان الماضي شاركت في بطولة مسلسلي "محارب" و"بابا جه" .