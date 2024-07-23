فن ومشاهير

حفلة موسيقية لفادي رشدي في السحيمي.. الخميس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- حفلاً غنائياً جديداً للفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل (٢٥ يوليو).

يغني "رشدي" من الطرب المصري أغاني: الف ليلة، هوا يا هوا، تمر حنة، أهو ده اللي صار، تحت الشباك، سمرة يا سمرة، كعب الغزال، عنابي وحرمت أحبك.

يعتمد فادي رشدي -مطرب الأوبرا والحاصل علي ماجستير في تاريخ الموسيقي العربية من كلية التربية الموسيقية- على تقديم التراث المصري بأسلوب شيق وبتوزيعات موسيقية مختلفة دون المساس باللحن والصياغة الموسيقية للأغنية الأصلية، لتقديم التراث المصرى للشباب بشكل مختلف لجذبهم للفن المصرى القديم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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