حفلة موسيقية لفادي رشدي في السحيمي.. الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- حفلاً غنائياً جديداً للفنان فادي رشدي وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل (٢٥ يوليو).

يغني "رشدي" من الطرب المصري أغاني: الف ليلة، هوا يا هوا، تمر حنة، أهو ده اللي صار، تحت الشباك، سمرة يا سمرة، كعب الغزال، عنابي وحرمت أحبك.

يعتمد فادي رشدي -مطرب الأوبرا والحاصل علي ماجستير في تاريخ الموسيقي العربية من كلية التربية الموسيقية- على تقديم التراث المصري بأسلوب شيق وبتوزيعات موسيقية مختلفة دون المساس باللحن والصياغة الموسيقية للأغنية الأصلية، لتقديم التراث المصرى للشباب بشكل مختلف لجذبهم للفن المصرى القديم.