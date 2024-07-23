شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار اليوم.. اعرف أبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد المخرج عز الدين ذو الفقار الذى أخرج العديد من الأفلام التى أثرت السينما منها: أسير الظلام، والكل يغني، أبو زيد الهلالي، موعد مع الحياة، وغيرها من الأفلام المهمة التى لا تنسى مثل الرجل الثانى الذى قدمه بشكل يضاهى أفلام هوليود فى تلك الفترة.

ولم تقتصر أفلام عز الدين ذو الفقار على الإخراج فقط وإنما التأليف أيضًا مثل أنا الماضى وسلوا قلبى وإجازة فى جهنم، كما برزت محبته للسينما بانتاج أفلام هامة أيضاً مثل الشموع السوداء وملاك وشيطان والرجل الثانى الذى قام بانتاجه لإقتناعه به بشكل كبير قبل إخراجه.

كما قام بكتابة قصة وسيناريو فيلم "أسير الظلام" فى عام 1947 الذى اشترك فى كتابة الحوار معه الشاعر أحمد رامي، كما أتيح له أن يقوم بإخراج هذا السيناريو الذى كان من بطولة مديحة يسرى وسراج منير ومحمود المليجى وزوزو شكيب وثريا فخرى ونجمة إبراهيم، وهو الفيلم نفسه الذى أعاد تقديمه فى العام 1962 بعنوان "الشموع السوداء" من بطولة مايسترو الكرة المصرية صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة.

وفى العام نفسه قدم فيلمين؛ الأول مأخوذ عن السيرة الشعبية "أبو زيد الهلالي" 1947 عن مغامرات البطل الشعبى الشهير، تمثيل سراج منير وفاتن حمامة، والثانى بعنوان "الكل يغني" كتب له القصة والسيناريو وكان من بطولة كاميليا وأميرة أمير.

حصل عز الدين ذو الفقار على عدة جوائز، منها: جائزة الدولة الثانية عن فيلم "أنا الماضي" 1951، وجائزة المركز الكاثوليكى المصرى للسينما عن فيلمى "وفاء" 1953، و"موعد مع الحياة" 1953، وجائزة الصحافة اللبنانية عن الفيلم نفسه وجائزة الدولة لأحسن قصة عن فيلم "بورسعيد" 1957، وجائزة الإنتاج بجانب جائزتى الإخراج والسيناريو لفيلم "صراع الأبطال" فى عام 1963.

