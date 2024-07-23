استعراضات شعبية من الصعيد وبحري بمهرجان العلمين في أسبوعه الثاني

ياسر رشاد - القاهرة -

مهرجان العلمين .. قدمت فرقتا الأنفوشي وأسيوط للفنون الشعبية عروضهما الفلكلورية، بالممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، أمس الاثنين، وسط حضور وتفاعل جماهيري، ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العلمين في نسخته الثانية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واستمرارا للعروض التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعرضت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري منها "عمار يا إسكندرية، عرب العامرية"

وعن الفرقة قال المدرب ياسر عثمان: تأسست في منتصف السبعينيات، ولها تاريخ طويل وعريق وعاصرت مدربين ومطربين وراقصين معروفين منهم العربي إسماعيل جاد، محمد إبراهيم.

وأشار "عثمان" أن الفرقة تشتهر بأداء عدة رقصات مثل رقصة الفرح التي تحكي الزفة الإسكندراني، ورقصة "الزار" وهى مستوحاة من التراث الشعبي القديم، وكذلك رقصة غمزة إسكندراني، ورقصة التنورة الشهيرة.

وأضاف أن الفرقة شاركت في كثير من المحافل الدولية منها مهرجانات "مدريد بإسبانيا، بلغاريا، بودابست رومانيا، المجر، روسيا، تونس"، وحصلت على العديد من الجوائز والدروع. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان كبير مثل مهرجان العلمين وتفاعل الجمهور مع عروض الفرقة.

وبعروض جديدة قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية تابلوهات استعراضية منها "عروس المولد، العصا"، بالإضافة إلى فاصل غنائي لأحمد ظاهر.

وتحدث عمرو محمد مدير الفرقة عن أشهر رقصات الفرقة ومنها رقصة الكف أو كف العرب موضحا أنها رقصة جميلة يستخدمها الأهالي للتعبير عن مشاعرهم في الأفراح والمناسبات كتحية للعروسين، وتؤدى على إيقاع مصحوب بالغناء بين إيقاع القدمين والتصفيق بالكف، والأغنية أحيانا تكون فردية أو جماعية.

وأكد مدير الفرقة أن رقصة العصا الأكثر شهرة في قرى صعيد مصر الموروثة عن الأجداد وتتميز بدقة الأداء وجمال وخفة الحركة.

وأوضح الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية أن هيئة قصور الثقافة تحرص على تقديم باقة متميزة من العروض الفنية طوال فترة إقامة مهرجان العلمين، من خلال 17 فرقة فنية متنوعة تعكس التراث المصري الأصيل.

العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بالممشى السياحي تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية.

ويعد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.