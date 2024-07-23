شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. أحمد عز نجومية تتخطى الوسامة وأعمال صُنعت لتبقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد عز، اليوم الثلاثاء 23 يوليو بعيد ميلاده، وهو أحد أهم نجوم السينما المصرية فى الوقت الحالى، ورغم وسامته إلا أنه استطاع أن يصنع تاريخاً مليئا بالأعمال المميزة التى حققت نجاحات كثيرة، فهو نجم يتمتع بكاريزما وقدرة فى التمثيل بأداء مميز، جعلته نجم شباك من الدرجة الأولى.

شارك أحمد عز فى البداية بأدوار صغيرة فى أكثر من عمل حتى جاءت انطلاقته الحقيقية عندما أسندت إليه المخرجة إيناس الدغيدى فى عام 2001 دور البطولة إلى جانب هند صبرى فى فيلم "مذكرات مراهقة"، ومن بعده جاءت انطلاقته الكبيرة فى مسلسل "ملك روحى" أمام النجمة يسرا عام 2003، والذى قدّمه للجمهور بأفضل صورة ممكنة.

استمرت انطلاقة أحمد عز فى الأعمال الفنية خلال العامين التاليين، حيث شارك عام 2004 في ثلاثة أفلام متتالية هي "يوم الكرامة" و"حب البنات" و"سنة أولى نصب"، وبعدهم شارك في فيلم "الباحثات عن الحرية" في دور بعيداً عن الرومانسية التي عرف بها، ليتجه بعد ذلك إلى أدوار الأكشن والتشويق في أولى بطولاته المطقة فيلم "ملاكى إسكندرية".

اختار أحمد عز أن يكون نجماً سينمائياً وانطلق في البطولات السينمائية بعد ملاكى إسكندرية مقدماً أفلام "الرهينة" عام 2006، "الشبح" عام 2007، "مسجون ترانزيت" عام 2008، "بدل فاقد" عام 2009، "365 يوم سعادة" عام 2011، "حلم عزيز" عام 2012، "المصلحة" عام 2012، "الحفلة" عام 2013، "ولاد رزق" عام 2015، "الخلية" عام 2017، "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" عام 2019، "الممر" عام 2019، "العارف" عام 2021، "الجريمة" عام 2022، وأخيراً "كيرة والجن" المعروض حالياً.

لم يكتفى النجم أحمد عز بتقديم الكثير من الأعمال السينمائية التي تحقق نجاحاً جماهيريا فقط، بل استطاع أن يتصدر الإيرادات ويتربع على عرش قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، من خلال 4 أفلام سينمائية.

كيرة والجن

يحتل فيلم كيرة والجن الذي يشارك أحمد عز في بطولته بجوار النجم كريم عبد العزيز المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية، بعد حصده ما يقرب من 120 مليون جنيه عند طرحه في السينمات المختلفة في يونيو 2022، وهو العمل الذي يرصد واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924.

ولاد رزق 2

بينما جاء في المركز الخامس من قائمة أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، فيلم ولاد رزق 2، بطولة النجم أحمد عز، بعد أن حصد إيرادات بلغت ما يقرب من 101 ملايين جنيه عند عرضه عام 2019.

الممر

أما فيلم الممر الذى عرض عام 2019، فاحتل المركز الثامن فى قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات فى السينما المصرية، بعد أن حصد ما يقرب من 75 مليون جنيه وقت عرضه في السينمات المختلفة، وهو العمل الذي يتناول قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

ولاد رزق 3

استطاع النجم أحمد عز أن يتربع على عرش قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية، بفروقات كبيرة جدا، حيث حقق أحمد عز من خلال فيلم "ولاد رزق 3" 234 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ليغرد بعيداً بعد تحطيمه كل الأرقام القياسية، هذا بالإضافة إلى أن الفيلم ما زال يعرض بالسينمات ويحقق إيرادات كبيرة.