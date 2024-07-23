شكرا لقرائتكم خبر عن زينة لـ محمد رمضان: أبنائى وكل الأطفال يعشقونك أنت المعنى الحقيقى للرجل والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم محمد رمضان على استضافة النجمة زينة وابنيها التوأم عز الدين وزين الدين، فى منزله بالساحل الشمالى، ونشرت زينة صورة تجمع محمد رمضان مع أحد ابنيها التوأم على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ويرفعان الاثنان إشارة "نمبر وان".

وعلقت زينة على الصور: "كل الأطفال ومنهم أبنائي يعشقونك، وهذا دليل على لطفك الحقيقي، لأن حب الأطفال لا يكذب أبدًا، أنت تجسد المعنى الحقيقي للرجل وتعريفه، بارك الله في روحك ومنحك النجاح المستمر، احترامي لك ولعائلتك"، فيما رد محمد رمضان على زينة قائلاً: "ربنا يحفظهولك هو وأخوه ويحفظك لهم".



زينة تعلق على صورة ابنها مع محمد رمضان

وكانت النجمة زينة قد سجلت تعاونها الأول مع النجم محمد رمضان خلال مسلسل جعفر العمدة الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، وحقق العمل نجاحاً كبيراً على المتسوى الجماهيري وتصدر نسب المشاهدة وقت عرضه، وقالت عن تعاونها مع محمد رمضان في المسلسل "رمضان ظاهرة ونجم محبوب وإنسان محترم يحترم الجميع ويقدر موهبته ويعطى كل شخص قدرة وزياده، وهو مهذب وجدع وابن بلد واستمتعت بالعمل معه".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



محمد رمضان ونجل زينة