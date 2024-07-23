تامر حسني وبهاء سلطان معًا من جديد في “معلمَين”

قدّم كلا الفنّانَين تامر حسني وبهاء سلطان، ديو غنائيًّا بعنوان “معلمَين”، لصالح إحدى شركات الاتصالات المصريّة.

بهذه المناسبة، شارك “حسني” متابعيه عبر “إنستغرام” مقطعًا مصوّرًا من الأغنية، التي تمّ تصويرها على طريقة الفيديوكليب، بمشاركة الممثّلتَين كارولين عزمي ودارين حدّاد.

تمّ تصوير الكليب، في أجواء صيفيّة، على متن يختٍ في البحر، إضافة إلى عدّة مشاهد أخرى تميّزت بالعفويّة والألوان المُبهجة والأجواء الرّاقصة، السّعيدة.

نذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي يجتمع فيها تامر حسني وبهاء سلطان في عمل واحد، فقد قدّما سابقًا عدّة أعمال منها الدّيو الشّهير، “قوم أقف” و “راجعلي ليه”.

على صعيد آخر، ينتظر الجمهور المصريّ لقاء تامر حسني، ضمن فعاليّات مهرجان العلمَين الجديدة في نسخته الثّانية يوم الجمعة ٢٦ تمّوز/ يوليو الجاري.

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كما يلتقي تامر حسني، جمهوره اللبنانيّ، في بيروت في الثّالث من آب/أغسطس القادم إذ تمّ بيع جميع تذاكره بعد الإقبال الشّديد من الجمهور.

على صعيد السّينما، يتابع “حسني” تصوير فيلمه الجديد “ريستارت” الذي يشاركه بطولته هنا الزّاهد وباسم سمرة وغيرهما.