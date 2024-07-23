فن ومشاهير

فيلم مصري وحيد| مسابقة أسبوع النقاد تكشف الأفلام المختارة للمنافسة بمهرجان فينيسيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن عمل مصري وحيد داخل قائمة الأفلام المختارة للمنافسة ضمن مسابقة أسبوع النقاد. 

فيلم معطر بالنعناع

تضم قائمة أفلام أسبوع النقاد الفيلم المصري "معطر بالنعناع"، الذي ينافس الفيلم الأمريكي "Home grown" للصحفي والمخرج مايكل بريمو الذي يتتبع مجموعة من أنصار دونالد ترامب العنصريين منذ حملته الانتخابية في عام 2020. 

 

68cd7e1faa.jpg

وتضم قائمة مسابقة أسبوع النقاد كل من: 

 

فيلم Anywhere Anytime من إيطاليا 

 

فيلم Don’t Cry, Butterfly  من فيتنام

 

 فيلم Homegrown من أمريكا 

 

 فيلم No Sleep Till من أمريكا 

 

فيلم Paul & Paulette Take a Bath من المملكة المتحدة 

 

Peacock من النمسا وألمانيا 

 

Perfumed With Mint "معطر بالنعناع" من مصر 

979fa096b3.jpg

 

 أفلام تعرض خارج مسابقة أسبوع النقاد

 

فيلم الافتتاح Planet B إنتاج فرنسي بلجيكي 

 

فيلم الختام Little Jaffna إنتاج فرنسي 

 

 يعد فيلم "معطر بالنعناع" أول عمل روائي طويل لمخرجه الذي سبق له تقديم الفيلم الوثائقي "الميدان" عام 2013 وشارك في مهرجان صندانس، وحاز على جائزة إيمي.

205.webp

فيلم "معطر بالنعناع" من تأليف وإخراج محمد حمدي، وتدور أحداثه حول طبيب مريض وصديقه ومحاولتهما الهرب من أشباح ماضيهما، ويتنقلان من منزل مهجور إلى آخر. 

 

الفيلم بطولة علاء الدين حمادة، ومهدي أبو بهات، وعبده زين الدين، وحاتم إمام مصطفى، وإنتاج فرنسي مشترك.

bf084238b5.jpg
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا