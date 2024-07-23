فيلم مصري وحيد| مسابقة أسبوع النقاد تكشف الأفلام المختارة للمنافسة بمهرجان فينيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن عمل مصري وحيد داخل قائمة الأفلام المختارة للمنافسة ضمن مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم معطر بالنعناع

تضم قائمة أفلام أسبوع النقاد الفيلم المصري "معطر بالنعناع"، الذي ينافس الفيلم الأمريكي "Home grown" للصحفي والمخرج مايكل بريمو الذي يتتبع مجموعة من أنصار دونالد ترامب العنصريين منذ حملته الانتخابية في عام 2020.

وتضم قائمة مسابقة أسبوع النقاد كل من:

فيلم Anywhere Anytime من إيطاليا

فيلم Don’t Cry, Butterfly من فيتنام

فيلم Homegrown من أمريكا

فيلم No Sleep Till من أمريكا

فيلم Paul & Paulette Take a Bath من المملكة المتحدة

Peacock من النمسا وألمانيا

Perfumed With Mint "معطر بالنعناع" من مصر

أفلام تعرض خارج مسابقة أسبوع النقاد

فيلم الافتتاح Planet B إنتاج فرنسي بلجيكي

فيلم الختام Little Jaffna إنتاج فرنسي

يعد فيلم "معطر بالنعناع" أول عمل روائي طويل لمخرجه الذي سبق له تقديم الفيلم الوثائقي "الميدان" عام 2013 وشارك في مهرجان صندانس، وحاز على جائزة إيمي.

فيلم "معطر بالنعناع" من تأليف وإخراج محمد حمدي، وتدور أحداثه حول طبيب مريض وصديقه ومحاولتهما الهرب من أشباح ماضيهما، ويتنقلان من منزل مهجور إلى آخر.

الفيلم بطولة علاء الدين حمادة، ومهدي أبو بهات، وعبده زين الدين، وحاتم إمام مصطفى، وإنتاج فرنسي مشترك.