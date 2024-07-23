مهرجان المسرح المصري يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث التطبيقي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي، والبحث التطبيقي في الدورة الـ 17 (دورة سميحة أيوب)، التي ستنطلق خلال الفترة من 30 يوليو 2024 وحتي 17 أغسطس 2024.

وتكونت اللجنة من الدكتورة سامية حبيب (رئيسا اللجنة)، وعضوية كل من : الناقدة وفاء كمالو، والدكتورة رندا رزق، ومقرر اللجنة خالد الطويلة.

وجدير بالذكر أن إدارة مهرجان المسرح المصري، تعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء الموافق 24 يوليو، بدار الأوبرا المصرية بسينما مركز الهناجر للفنون، في تمام الساعة السابعة مساء بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، وعدد من أعضاء اللجنة العليا، ورؤساء اللجان التنفيذية للمهرجان.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 30 يوليو 2024 ويستمر حتى يوم 17 أغسطس 2024، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.