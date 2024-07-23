شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يسجل 908 آلاف جنيه ليلة أمس الاثنين ويصل إلى 235 مليوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم ولاد رزق 3 نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية منذ طرحه فى دور العرض السينمائية، حيث حقق إيرادات أمس الاثنين 908 آلاف جنيه ليصل إجمالى ما حققه الفيلم إلى 235 مليون جنيه.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.