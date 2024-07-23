نجل زينة مع محمّد رمضان في صورة جديدة… والجمهور يُعلّق  

نشرت الممثّلة المصريّة زينة، صورة جديدة جمعت الفنّان محمّد رمضان مع أحد ابنيها التوأمَين، دون أن تكشف عن ملامحه.

في التّفاصيل، أنّ زينة شاركت متابعيها عبر “إنستغرام”، صورتَين جمعتا أحد نجليها من الممثّل أحمد عزّ، مع محمّد رمضان، في منزله وعلّقت: “جميع الأطفال، بمن فيهم ولدَي، يحبّونك، وهذا دليل على لطفك الحقيقيّ، لأن محبّة الأولاد لا تكذب أبدًا”.

وأضافت زينة قائلة: “أنت تجسّد الرّجل الحقيقيّ وتعريفه”.

وختمت زينة منشورها بالدّعاء لرمضان بأن يحفظه الله ويحفظ عائلته ورزقه ونجاحه الدّائم.

من جهته، أعاد رمضان، نشر الصّورتَين عبر “إنستغرام” وعلّق: ” الله يحفظه لك هو وشقيقه ويحفظك لهما”، لتردّ عليه زينة ضمن التّعليقات: “الله يخلّيك يا حبيبي ويحفظ أولادك الحلوين ويحفظ عائلتك الجميلة”.

جمهور زينة علّق على الصّور، متسائلًا عن السّبب الذي يجعلها تنشر صورًا لتوأمَيها من الخلف بشكل دائم، دون أن تُظهر ملامحهما، رغم أنّهما أصبحا في عمر مناسب.

نذكر أنّ محمّد رمضان، يستعدّ للقاء جمهوره يوم ٢ آب / آغسطس المقبل، في أقوى حفلات السّاحل الشمالي في مصر.

كما يلتقي جمهوره اللبنانيّ، في حفل فني يحييه يوم ١٧ آب/ آغسطس المقبل في “الفوروم دو بيروت”.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

من جهتها، شاركت زينة، مؤخّرًا في مسلسل” العتاولة” الذي عرض خلال شهر رمضان الفائت وهو من إنتاج شركة الصبّاح برودكشن.