إليسا تلتقي جمهورها في قبرص.. بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير في قبرص خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ونشرت إليسا، بوستر الحفل الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، وعلقت: “سبتمبر في قبرص.. أتطلع إلى قضاء ليلة جميلة مع الجمهور في مدينة ليماسول يوم 28 سبتمبر المقبل”.

وكانت إليسا أحيت الأسبوع الماضي، حفلاً غنائياً ناجحاً ضمن مهرجان أعياد بيروت على مسرح واجهة بيروت البحرية بعد غياب دام لـ 4 سنوات.

يذكر أن إليسا، طرحت مؤخراً ألبومها الجديد “أنا سكتين”، وتحقق أغنيات الألبوم نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الإجتماعي.