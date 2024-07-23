نوال الزغبي تحدث ضجّة بين محبيها.. ماذا كشفت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في دردشة مع محبيها على موقع “إكس”، كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أن أوّل أغنية من ألبومها الجديد ستصدر مع نهاية موسم الصيف الحالي.

نوال الزغبي التي تعيش حالة من النجاح الاستثنائي في ظلّ الانتشار الكبير الذي تحققه أغنية “من باريس” التي طرحها مؤخراً، شوّقت محبيها على موقع “إكس” للأغنية المنتظرة قائلةً: “حبيت تسمعوا اغنية وحدة بس من الالبومشو بتتوقعوا تكون: دراما او اغنية إيقاعية ؟!”، لتعود وتؤكد أن الأغنية ستصدر مع نهاية الصيف.

تفاعل عدد كبير من محبي نوال الزغبي مع منشورها وعبّروا بتعليقات كثيرة عن حماسهم للأغنية المنتظرة.

الجدير ذكره أن أغنية “من باريس” هي من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمر عبد الفتاح وحققت أكثر من 5.5 مليون مشاهدة خلال شهرين من صدورها.