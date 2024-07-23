أحلام تردّ على شابة طلبت زوجاً مثل مبارك الهاجري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مقطع فيديو عفوي يجمع الفنانة أحلام الشامسي وزوجها مبارك الهاجري على موقع “إكس” تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

وأعيد نشر مقطع فيديو نشره الهاجري عبر صفحته على “سناب شات” ظهرت فيه النجمة الإماراتية وهي تطهو السمك، وحرص كعادته على التعبير عن حبه لها ومدحها والتغزل بها وبحرفيتها في إعداد الطعام، شاكراً لها مجهودها في إعداد الطعام له بنفسها، ليُسمع صوتها بعد ذلك، وهي تغني أغنية “عيني بترف” للنجمة المصرية الراحلة ليلى مراد.

تفاعل الجمهور بشكل كبير من المقطع وشاركت إحدى معجبات أحلام إلى مشاركة المقطع وعلقت عليه قائلة: “ما شاء الله ربي يهنيهم. يا دنيا واحد مثل مبارك ما طلبت زيادة”. لتردّ عليها أحلام بطريقتها العفوية ومازحت الشابة وكتبت في تغريدة: “بس لازم تكونين مثل أحلام” مع إيموجي لوجوه ضاحكة.