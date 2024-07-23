بعد سنوات من اعتزالها.. مخرج شهير يهاجم حنان ترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شنّ المخرج عادل عوض هجوماً حاداً على الفنانة المعتزلة حنان ترك بسبب اتخاذها قراراً باعتزال التمثيل، وحمّلها المسؤولية في ضياع الجهود التي بذلها لجعلها نجمة وأيقونة، على غرار سعاد حسني وفاتن حمامة.

وقال عادل عوض في تصريحات إعلامية: “إحنا بنصنع نجمة، أنا أصنع حتة من النجم وبعدها يستلمها مخرج آخر ويصنع حتة مع منتج آخر ومصوّر آخر ومهندس ديكور آخر ومذيعات يستضفنها، نحن نصنع أيقونة زي سعاد حسني وفاتن حمامة”. وأضاف: “عندما كلنا نشتغل علشان نصنع نجم وييجي النجم في لحظة يقول مش عايز، تعرفي كام عامل وفني كاميرا ومهندس ديكور مش هياكل علشان هي قررت ماتشتغلش؟”.

ورداً على سؤال: كيف كنتَ ترى حنان ترك في بدايتها؟ قال عادل عوض: “كانت مهووسة بالشغل وباليرينا شاطرة جداً وشيطان رقص وحاجة نارية خطيرة جداً”. وتابع: “اللي بيعتزل بيفقّد الناس وظائف، وإحنا بنعمل الفيلم على اسم النجم بعد ما نصنعه، والفيلم بيفتح بيوت آلاف، لما تقولي لأ متعرفيش خربتي كام بيت”.