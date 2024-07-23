هذا ما سيجمع يسرا اللوزي وخالد النبوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافق النجمان خالد النبوي ويسرا اللوزي على تقديم بطولة مسلسل جديد بعنوان “السراب” وهو مقتبس من مسلسل أجنبي بعنوان “Seven Types of Ambiguity”.

ورغم أن العمل الأجنبي تم تقديمه في 6 حلقات، لكن مخرج النسخة المصرية أحمد خالد أكد أنه سيقدمها في 10 حلقات بعد أن أدخل تعديلات درامية تسمح بزيادة عدد الحلقات من دون أن تمس بالإيقاع.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون: هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، ومن المقرر أن يُعرض في أيلول/سبتمبر المقبل.

وصرّح المخرج أحمد خالد بأنه اختار هذا العمل بسبب قصته المثيرة، فهو يحب المواضيع الغامضة والتي فيها تساؤلات كثيرة، كما أن التجربة بالنسبة إليه من أكثر التجارب التي وجد فيها تحديات، والتحضيرات استغرقت وقتاً طويلاً ومجهوداً كبيراً من كل فريق العمل الذين أكدوا على الانسجام الكبير بينهم.

وأضاف أنه شاهد النسخة الأصلية من المسلسل، مؤكداً أن من الممكن أن يُنتج منه عملاً عربياً يتناسب مع الثقافة العربية.