تطورات الحالة الصحية للفنانة سميرة محسن

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة سميرة محسن، عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدًة أنها تعرضت لأزمة تسببت لنقلها إلي أحد المستشفيات، ومكثت به لمدة أسبوعين وغادرت منه اليوم، حتى تستكمل علاجها.

سميرة محسن

تطورات حالة سميرة محسن

أكدت الفنانة خلال تصريحاتها الصحفية، إنها كانت تعاني من وعكة صحية خلال الأيام الماضية وذلك ما تسبب في حجزها بالمستشفي لمدة أسبوعين.

وأشارت سميرة محسن، إلى أنها غادرت المستشفى منذ قليل وتستكمل علاجها بالمنزل.

سميرة محسن

اعتزال سميرة محسن

في سياق آخر، كانت قد أعلنت سميرة محسن اعتزالها التمثيل بشكل نهائي في شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أنها اتخذت ذلك القرار بسبب تغير الأحوال في الوسط الفني بالوقت الحالي، مؤكدًة أنها اتخذت ذلك القرار قبل ثلاث سنوات وتكتفي بتدريس التمثيل في أكاديمية الفنون.

وقالت الفنانة سميرة محسن، أنها تركت الفن لان اعتزال النجوم الكبار في وقت معين أمر مفروض، فالنجم لا بد أن يعتزل في فترة يحددها بنفسه لكي لا يجد أنه غير مرغوب فيه بسبب عدم عرض أعمال فنية عليه.

وأضافت الفنانة المعتزلة خلال تصريحاتها: أنا اتخذت خطوة الاعتزال لكي أتفرغ لتدريس الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية.

سميرة محسن

من هي سميرة محسن

مواليد عام 1945، درست علم النفس في كلية الآدب وبعد دراستها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصلت منه على درجة الدكتوراه، ثم ترأست قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وتفرغت له بعد اعتزالها.

آخر أعمالها

آخر أعمال الفنانة سميرة محسن مسلسل "الضاهر" الذي عرض عام 2019، من إخراج ياسر زايد وتأليف تامر عبد المنعم، ومن بطولة رغدة ومحمد فؤاد وحسن يوسف فريال يوسف ومادلين طبر وغيرهم من الفنانين.

سميرة محسن



حياتها الزوجية

تزوجت سميرة محسن من الأديب والكاتب نجيب سرور، وأنجبت منه ولدين ْوكانت الأمومة الجانب الأهم في حياتها، حيث حرصت على خلق الاستقرار لأبنائها بعيداً عن ضوضاء الشهرة.



أعمال سميرة محسن

سميرة محسن شاركت في العديد من الأفلام منها "المتمرد"، "البوليس النسائي"، "شيء من الخوف"، و"لعبة الحب". كما كتبت وأنتجت العديد من الأعمال الفنية الأخرى.