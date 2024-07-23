مهرجان العلمين 2024| أسعار التذاكر وطريقة الحجز

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفريق الغنائي الشهير “كايروكي” في سلسلة الفعاليات الغنائية لمهرجان العلمين في دورته الثانية، الذي يضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي.

موعد ومكان حفل كايروكي في العلمين 2024

يقام حفل كايروكي في 23 أغسطس على مسرح U Arena، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكرتوني الخاص بها.

أسعار تذاكر حفل كايروكي في مهرجان العلمين 2024

قُسمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الأولى 500 جنيه، الثانية 900 جنيه، الثالثة 50 ألف جنيه (9 أفراد)، 80 ألف جنيه (8 أفراد).

تستمر فعاليات العلمين حتى 30 أغسطس المقبل، حيث يمتلئ جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة المهمة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

وللمرة الأولى يكون للأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.

وفي سياق الحفلات الغنائية، يحمل مهرجان العلمين هذا العام، توليفة غنائية متنوعة بجانب جدوله الترفيهي المفعم بالأنشطة التي تلائم كل الأعمار والأجيال.

قائمة نجوم حفلات مهرجان العلمين 2024

يعيش روّاد مهرجان العلمين في دورته الثانية مكتبة موسيقية وغنائية مميزة، مع أبرز نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، وبعضهم للمرة الأولى ،وتأتي قائمة الحفلات كالآتي:

افتتح الحفلات مع الفنان مدحت صالح في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، وبعده حفل الكينج محمد منير والقيصر كاظم الساهر والمطربة الكبيرة ماجدة الرومي وفي 12 يوليو حفل الكينج محمد منير.

ويشارك الفنان تامر حسني في 26 يوليو والموسيقار نادر عباسي في 25 من يوليو

ويفتتح الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنان هاني شاكر حفلات شهر أغسطس، وفي اليوم التالي يقدم رامي جمال .

ويحيي الفنان عمرو دياب حفله في التاسع من أغسطس والفنانة ديانا حداد 10 أغسطس.

وفي 16 من أغسطس ثلاثية غنائية من نوع خاص بتوليفة موسيقية نوعية مع “مسار إجباري، حمزة نمرة، والفنانة الجزائرية سعاد ماسي”

والفريق الغنائي كايروكي مع جمهوره في 23 أغسطس، والختام مع مغني الراب الشهير ويجز في 30 من أغسطس.

دعم مهرجان العلمين 2024 لأهل غزة

وقررت إدارة المهرجان 60% من إيرادات مهرجان العلمين لدعم أهالي غزة في حربهم الضارية مع الكيان الصهيوني .

يضم المهرجان 35 فعالية ترفيهية مع 12 حدثا رياضيا عالميا بين الألعاب الفردية والجماعية، تناسب اهتمام روّاده من كل الأعمار.

للمرة الأولى تبادل الفعاليات مع موسم الرياض

وللمرة الأولى في مهرجان مصري يتم تبادل الفعاليات مع أبرز مهرجانات السعودية، حيث تم التعاون مع هيئة الترفيه لتقديم 6 مسرحيات من موسم الرياض في العلمين، بجانب لإقامة مهرجان الطعام للتعرف على مختلف الأطعمة العاملية وتقاليدها ومكوناتها.

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل تعاون مهرجان العملين في دورته الثانية 2024 مع موسم الرياض في إقامة عدد من الفعاليات الفنية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، إن مهرجان العلمين هذه السنة دخل في تعاون وبروتوكول مع موسم الرياض وهيئة الترفيه، موجها لهم الشكر على هذا التعاون.

وحرص على حضور المؤتمر الخاص بإطلاق النسخة الثانية من المهرجان، كل من: أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش ات، والنجم أحمد أمين، والإعلامية منى عبد الوهاب

مشاركة استثنائية لوزارة الثقافة في مهرجان العلمين 2024

كما اعتمدت وزيرة الثقافة المصرية، د. نيفين الكيلاني، برنامج فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين2024، والذي يتضمن أكثر من 50 فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة المهرجان.

وكشفت عن مشاركة الوزارة في النسخة الثانية من “مهرجان العلمين” هذا العام الذي يشهد زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية، بعد النجاح الذي حققه العام الماضي.

وقالت إن برنامج هذا العام يتضمن مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، والتي تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات ومنها فرق: “العرش، الوادي الجديد، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان،النيل للآلات الشعبية، الأقصر”، إلى جانب فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.

وخصصت الوزارة برنامجًا كاملًا للأطفال، منها عروض عرائس “الليلة الكبيرة، والأراجوز وخيال الظل”، إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة الصوت الذهبي، وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود”.

نبذة عن مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع في مصر، تقع في محافظة مطروح، وتتبع إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووضع حجر الأساس في 1 مارس 2018.

تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 48130.82 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي مليوني نسمة، وتنقسم المدينة إلى قطاعين قطاع سكني، وقطاع ساحلي وهو مكون من حي الفنادق، مركز المدينة، الحي السكني المميز، مركز المؤتمرات، حي حدائق العلمين، مرسى الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، مركز ثقافي، إسكان سياحي، حي مساكن البحيرة، وأرض المعارض.