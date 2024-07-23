مهرجان جرش للثقافة والفنون .. مشاركة كويتية واسعة في دورته الـ 38

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 38 - المقامة خلال الفترة من 24 من شهر يوليو الجاري، وحتى الثالث من شهر أغسطس المقبل – مشاركة كبيرة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تتضن إقامة جناح خاص يفتتحه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد خالد الجسار، والأمين المساعد لقطاع الثقافة عائشة المحمود، حيث يتيح الجناح الكويتي للزائر التعرف على مختلف أنماط الثقافة والفنون الكويتية.

نخبة من الشعراء والأدباء



وقال يوسف الجمعان، مدير إدارة الإتصال والعلاقات والإعلام بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إن مشاركة دولة الكويت بمهرجان جرش للثقافة والفنون، يضم بجانب الأمين العام للمجلس الوطني، والأمين العام المساعد لقطاع الثقافة، نخبة من شعراء وأدباء الكويت، الذين يشاركون بمختلف أنشطة المهرجان.



وتتضمن أجندة زيارة رئيس وأعضاء وفد المجلس الوطني الكويتي المشارك بـ (مهرجان جرش 2024)، مقابلة مع وزير الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية هيفاء النجار، يتم خلالها بحث أوجه زيادة التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، بجانب مقابلة مع سفير دولة الكويت في المملكة الأردنية الهاشمية السفير حمد المري.



وتتضمن مشاركة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالدورة 38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، إقامة معرض لإصدارات المجلس من الكتب والدوريات، حيث سيضم بجانب الكتب، مجموعة متميزة من السلاسل والدوريات الثقافية العربية التي يُصدرها المجلس، كمجلة "العربي" وسلسلة كتاب "عالم المعرفة" وهي واحدة من أهم السلاسل الثقافية العربية، ومجلة "عالم الفكر" وهي فصيلة تخاطب الدوائر الثقافية والاكاديمية وتهتم بنشر الدراسات والبحوث الثقافية والعلـمية رفيعة المستوى، ومجـلة "الثقافة العالمية" التي تصدر كل شهرين وتقـدم للقارئ العربي مختـارات مترجمة من أحدث ما ينشر في الدوريات الاجنبية وسلسلة "إبداعات عالمية"، وسلـسلة "من المسرح العالمي" التي تصدر مرة كل شهرين، وتهـتم بالنصوص الابداعية المترجمة والمؤلفة، الى جانب السلسلة التراثية، بجانب إصدارات المجلس من الكتب التي تتناول شتى فروع العلم والمعرفة.



كما يضم الجناح الكويتي أيضا، معرض للمائدة الكويتية، ومعرض للمنسوجات الحرفية لجمعية السدو، حيث يشهد المعرض الذي تشارك فيه فريق من بيت السدو يضم عبلة حسين، سناء العدواني، تقديم هدايا تذكارية لجمهور الجناح الكويتي.

إضافة إلى معرض فني يضم لوحات لعدد من الفنانين التشكيليين الكويتيين، بينهم: عبدالرضا باقر، والفنانة ابتسام العصفور، والفنانة ثريا البقصمي، والفنانة لينا حجازي، والفنان عنبر وليد، والفنانة شعاع الهلفي، والفنان مرزوق القناعي.

ويضم وفد المجلس الوطني بجانب الأمين العام، والأمين المساعد لقطاع الثقافة، يوسف الجمعان، وسارة خلف، وشيخة الصباغة، ووائل خالد الجابر، وعبدالله حميد الناصر، وريهام عبدالرضا الزنكي.