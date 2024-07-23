شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات العمال لمسارح مهرجان العلمين الجديدة على أغنية للكينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة مهرجان العلمين الجديدة على إنستجرام فيديو للعمال وهم يجهزون المسارح على أغنية كل المفروض مرفوض للكنيج محمد منير، وكتبت على الفيديو: "مصريين كتير ورا الفرحة والمتعة فى مهرجان العلمين الجديدة، وشوش كتير كانت ولسه ورا تجهيزات المهرجان عشان يخلوا العالم علمين".

ومن المسارح فى مهرجان العلمين مسرح U Arena المجهز على أعلى مستوى من الإمكانيات، وتقام عليه الحفلات لكبار النجوم كحفلات الكينج محمد منير ثم القيصر كاظم الساهر وملاك الطرب ماجدة الرومى، والمسرح الروماني فى المدينة التراثية تقام عليه العديد من الفعاليات الفنية عبارة من عدد من الأعمدة، صمم على التراث الروماني وجرى تجهيزه بإمكانات مرتفعة جدا، على مستوى الصوت والضوء.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.